북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 노동당 부부장이 이재명 정부 출범 직후 단행한 대북 긴장 완화 조치를 재차 평가 절하하면서, “한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다”며 적대적 태도를 분명히 밝혔습니다.



조선중앙통신은 김 부부장이 어제 외무성 주요 국장들과의 협의회에서 한국 정부의 이른바 ‘유화 공세’의 본질과 그 이중적 성격을 비판했다고 오늘(20일) 보도했습니다.



매체는 이 자리에서 김 부부장이 “확실히 이재명 정권이 들어앉은 이후 조한(남북) 관계의 ‘개선’을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안간힘을 쓰는 ‘진지한 노력’을 대뜸 알 수 있다”며 이는 “평화를 위해 저들이 꾸준히 노력하고 있다는 모습을 지속적으로 보여주자는 속셈”이라 말했다고 전했습니다.



이어 “악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”며 “우리 공화국에 대한 한국의 대결 야망은 추호도 변함이 없이 대물림하여 왔다”고 덧붙였습니다.



이와 관련해 “이재명은 이러한 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다”라고 평가하면서 “우리의 안전을 위협하는 무모한 미한의 침략전쟁 연습을 벌여놓고도, 이재명 정권은 ‘방어적 훈련’이라는 전임자들의 타령을 그대로 외워대고 있다”며 한미 연합 연습을 재차 비판했습니다.



그러면서 “이번 합동군사연습에서 우리의 핵 및 미사일 능력을 조기에 ‘제거’하고 공화국 영내로 공격을 확대하는 새 연합작전계획(작계 5022)을 검토하고 있다는 사실에 주목해야 한다”고 덧붙였습니다.



이에 김 부부장은 “외무성은 한국의 실체성을 지적한 국가수반(김정은 위원장)의 결론에 입각해 가장 적대적인 국가와 그의 선동의 귀를 기울이는 국가들과의 관계에 대한 적중한 대응 방안을 잘 모색해야 한다”고 지시했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



