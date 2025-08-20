정치

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

입력 2025.08.20 (08:43) 수정 2025.08.20 (08:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

북한 김여정 노동당 부부장이 이재명 정부 출범 직후 단행한 대북 긴장 완화 조치를 재차 평가 절하하면서, “한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다”며 적대적 태도를 분명히 밝혔습니다.

조선중앙통신은 김 부부장이 어제 외무성 주요 국장들과의 협의회에서 한국 정부의 이른바 ‘유화 공세’의 본질과 그 이중적 성격을 비판했다고 오늘(20일) 보도했습니다.

매체는 이 자리에서 김 부부장이 “확실히 이재명 정권이 들어앉은 이후 조한(남북) 관계의 ‘개선’을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안간힘을 쓰는 ‘진지한 노력’을 대뜸 알 수 있다”며 이는 “평화를 위해 저들이 꾸준히 노력하고 있다는 모습을 지속적으로 보여주자는 속셈”이라 말했다고 전했습니다.

이어 “악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”며 “우리 공화국에 대한 한국의 대결 야망은 추호도 변함이 없이 대물림하여 왔다”고 덧붙였습니다.

이와 관련해 “이재명은 이러한 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다”라고 평가하면서 “우리의 안전을 위협하는 무모한 미한의 침략전쟁 연습을 벌여놓고도, 이재명 정권은 ‘방어적 훈련’이라는 전임자들의 타령을 그대로 외워대고 있다”며 한미 연합 연습을 재차 비판했습니다.

그러면서 “이번 합동군사연습에서 우리의 핵 및 미사일 능력을 조기에 ‘제거’하고 공화국 영내로 공격을 확대하는 새 연합작전계획(작계 5022)을 검토하고 있다는 사실에 주목해야 한다”고 덧붙였습니다.

이에 김 부부장은 “외무성은 한국의 실체성을 지적한 국가수반(김정은 위원장)의 결론에 입각해 가장 적대적인 국가와 그의 선동의 귀를 기울이는 국가들과의 관계에 대한 적중한 대응 방안을 잘 모색해야 한다”고 지시했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
    • 입력 2025-08-20 08:43:51
    • 수정2025-08-20 08:51:45
    정치
북한 김여정 노동당 부부장이 이재명 정부 출범 직후 단행한 대북 긴장 완화 조치를 재차 평가 절하하면서, “한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다”며 적대적 태도를 분명히 밝혔습니다.

조선중앙통신은 김 부부장이 어제 외무성 주요 국장들과의 협의회에서 한국 정부의 이른바 ‘유화 공세’의 본질과 그 이중적 성격을 비판했다고 오늘(20일) 보도했습니다.

매체는 이 자리에서 김 부부장이 “확실히 이재명 정권이 들어앉은 이후 조한(남북) 관계의 ‘개선’을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안간힘을 쓰는 ‘진지한 노력’을 대뜸 알 수 있다”며 이는 “평화를 위해 저들이 꾸준히 노력하고 있다는 모습을 지속적으로 보여주자는 속셈”이라 말했다고 전했습니다.

이어 “악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”며 “우리 공화국에 대한 한국의 대결 야망은 추호도 변함이 없이 대물림하여 왔다”고 덧붙였습니다.

이와 관련해 “이재명은 이러한 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다”라고 평가하면서 “우리의 안전을 위협하는 무모한 미한의 침략전쟁 연습을 벌여놓고도, 이재명 정권은 ‘방어적 훈련’이라는 전임자들의 타령을 그대로 외워대고 있다”며 한미 연합 연습을 재차 비판했습니다.

그러면서 “이번 합동군사연습에서 우리의 핵 및 미사일 능력을 조기에 ‘제거’하고 공화국 영내로 공격을 확대하는 새 연합작전계획(작계 5022)을 검토하고 있다는 사실에 주목해야 한다”고 덧붙였습니다.

이에 김 부부장은 “외무성은 한국의 실체성을 지적한 국가수반(김정은 위원장)의 결론에 입각해 가장 적대적인 국가와 그의 선동의 귀를 기울이는 국가들과의 관계에 대한 적중한 대응 방안을 잘 모색해야 한다”고 지시했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
양민철
양민철 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.