기상청 “폭염 강도, 비닐하우스·밭에서 높아”

여름철 농지 가운데 폭염의 강도는 밭, 과수원, 논 순으로 높았습니다,



기상청이 지난 6월부터 '폭염 관측'을 한 결과, 고추밭의 기온은 배 과수원보다 0.4도, 논보다 0.9도 높은 것으로 나타났고, 비닐하우스는 고추밭보다 평균 3.9도 높은 것으로 조사됐습니다.



