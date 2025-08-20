기상청 “폭염 강도, 비닐하우스·밭에서 높아”
입력 2025.08.20 (08:51) 수정 2025.08.20 (09:35)
여름철 농지 가운데 폭염의 강도는 밭, 과수원, 논 순으로 높았습니다,
기상청이 지난 6월부터 '폭염 관측'을 한 결과, 고추밭의 기온은 배 과수원보다 0.4도, 논보다 0.9도 높은 것으로 나타났고, 비닐하우스는 고추밭보다 평균 3.9도 높은 것으로 조사됐습니다.
여름철 농지 가운데 폭염의 강도는 밭, 과수원, 논 순으로 높았습니다,
기상청이 지난 6월부터 '폭염 관측'을 한 결과, 고추밭의 기온은 배 과수원보다 0.4도, 논보다 0.9도 높은 것으로 나타났고, 비닐하우스는 고추밭보다 평균 3.9도 높은 것으로 조사됐습니다.
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr
-
