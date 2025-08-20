창원 농기계 임대 30% 증가…임대료 50% 감면 연장
입력 2025.08.20 (08:52) 수정 2025.08.20 (09:36)
창원시 농업기술센터는 의창구 동읍 등 3개 임대사업소에서 지난달까지 농기계 2천2백여 대를 빌려줘, 임대 사업 이용률이 지난해보다 30% 늘었다고 밝혔습니다.
창원시 농업기술센터는 올해 3억 원을 들여 농업용 굴착기 등 7종, 12대를 추가 구입하고, 연말까지 임대료를 50% 감면합니다.
창원시 농업기술센터는 올해 3억 원을 들여 농업용 굴착기 등 7종, 12대를 추가 구입하고, 연말까지 임대료를 50% 감면합니다.
창원시 농업기술센터는 의창구 동읍 등 3개 임대사업소에서 지난달까지 농기계 2천2백여 대를 빌려줘, 임대 사업 이용률이 지난해보다 30% 늘었다고 밝혔습니다.
창원시 농업기술센터는 올해 3억 원을 들여 농업용 굴착기 등 7종, 12대를 추가 구입하고, 연말까지 임대료를 50% 감면합니다.
창원시 농업기술센터는 올해 3억 원을 들여 농업용 굴착기 등 7종, 12대를 추가 구입하고, 연말까지 임대료를 50% 감면합니다.
