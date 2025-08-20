국제

미 이민국, ‘장기체류 신청자 SNS 심사 지침’ 시행

입력 2025.08.20 (08:54) 수정 2025.08.20 (08:56)

미국 국토안보부 산하 이민국이 장기체류 신청자의 SNS를 심사해 반미 성향 여부를 판단하라는 지침을 담당자들에게 보냈다고 AFP 통신이 19일 보도했습니다.

매슈 트래게서 이민국 대변인은 “미국을 증오하고, 반미 이념을 가진 이들에게 미국의 특혜가 돌아가서는 안 된다”면서 “미국에서 거주, 취업을 포함한 이민 특혜는 권리가 아니며, 특권으로 남아있어야 한다”고 말했습니다.

트럼프 행정부는 이런 조치의 법적 근거를 1952년 제정된 이민·국적법에 두고 있는데, 이에 따르면 반미 이념은 원래 공산주의자를 겨냥했던 것이라고 AFP는 지적했습니다.

앞서 이민국은 지난 15일 시민권 취득 요건 중 도덕성 검증 항목을 대폭 추가해 신청자들의 교육 수준, 납세 현황뿐만 아니라 상습 교통 법규 위반 여부 등까지 심사하겠다고 발표했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

