푸틴-젤렌스키 정상회담 개최 위해 분주해진 유럽 국가

푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령이 2주 안에 만날 수 있다는 가능성이 제기되면서, 정상회담 개최 장소를 놓고 유럽 국가들이 분주하게 움직이고 있습니다.



현지 시각 19일 AFP통신과 NBC방송 등은 이같이 보도하면서 가장 먼저 스위스가 손을 들었다고 전했습니다.



이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 러·우 정상회담을 개최할 준비가 됐다면서 중립국으로서 갈등 관계의 국가에 회담 장소를 제공하며 중재에 나섰던 오랜 경험을 부각했습니다.



또 푸틴 대통령이 입국하더라도 국제형사재판소(ICC)가 발부한 체포영장을 집행하지 않겠다고도 했습니다.



에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 스위스 제네바를 밀고 있습니다. 그는 프랑스 매체 인터뷰에서 "(회담은) 중립국에서 열릴 것이며 따라서 스위스가 될 수도 있다. 나는 제네바를 주장한다"고 했습니다.



오스트리아도 러·우 정상회담 유치에 나섰습니다.



크리스티안 슈토커 오스트리아 총리는 오스트리아에서 회담이 열리면 ICC와 접촉해 푸틴 대통령의 참석에 문제가 없게 하겠다고 밝혔습니다.



특히 "오스트리아의 수도는 회담장으로서의 오랜 전통이 있다"면서 이미 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 6월에 빈을 방문했을 때 회담 장소 제안을 했다고 설명했습니다.



헝가리 역시 회담 개최를 원하는 유럽 국가 중 하나입니다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 19일 미국 백악관에서 유럽 정상들을 만난 후 오르반 빅토르 헝가리 총리와 통화했으며 오르반 총리는 러·우 정상회담 개최를 희망한다는 의사를 피력했다고 블룸버그 통신은 전했습니다.



NBC 방송은 "푸틴 대통령이 스위스나 헝가리로 가는 중에 그렇게 관대하지 않은 나라에 비상착륙해야 하는 상황이 생길 수도 있다는 문제가 있다"면서 "러시아·우크라이나의 실무회담이 열리고 있는 튀르키예나 이스라엘·하마스에 협상장을 제공하면서 ICC 회원국이 아닌 카타르가 안전한 선택지일 수 있다"고 지적했습니다.



그러나 우크라이나와의 정상회담 자체에 러시아가 미온적인 반응을 보여 회담 장소 논의 이전에 해결돼야 할 과제가 적지 않다는 관측이 대체적입니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



