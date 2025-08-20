뉴스광장(춘천)

2년 전부터 활동했는데 ‘미등록 업체’…“양구군 뭐 했나”

입력 2025.08.20 (09:04) 수정 2025.08.20 (10:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

강원 지방의회 17곳, 국외출장 예산 부정 수사

강원 지방의회 17곳, 국외출장 예산 부정 수사
대형마트·온라인에 밀려 ‘중형 마트’ 줄폐업

대형마트·온라인에 밀려 ‘중형 마트’ 줄폐업

다음
[앵커]

KBS는 지난주 양구 외국인 계절근로자 파견 과정에서 브로커로 지목된 업자 2명이 입건됐다는 소식을 전해드렸는데요.

경찰 조사 결과 이 중개업체는 미등록 업체였던 것으로 드러났습니다.

조휴연 기자의 보도입니다.

[리포트]

과거 한 인력중개업체가 있던 곳입니다.

양구 외국인 계절근로자 파견 과정에서 브로커로 지목된 업쳅니다.

지금은 간판도, 사무실도 없습니다.

[주민/음성변조 : "(사람들 막 많이 드나들고 그랬나요?) 인력 사무소니까 뭐 일할 사람들 들락거리고 그랬죠."]

고용노동부 강원지청은 이 업체가 양구에 온 필리핀 계절근로자 1,000여 명으로부터 수수료를 가로챈 것으로 보고 있습니다.

기간만 2년, 액수는 10억 원이 넘는 걸로 추정합니다.

특히, 양구군의 업무 과정에도 깊숙이 개입한 것으로 보고 있습니다.

문제는 이 업체가 등록도 되지 않은 미신고 업체란 겁니다.

유료 직업소개사업을 하려면 주된 사업소 소재지에 인력 등 요건을 갖춰 등록을 해야 합니다.

그런데, 고용노동부와 경찰 조사 결과 이런 절차를 밟지 않았습니다.

수년 동안 이 업체의 도움을 받은 양구군, 정작 이런 사실을 몰랐다는 입장입니다.

필리핀 도시 관계자로부터 소개를 받아 믿을 수밖에 없다고 말합니다.

하지만 행정 절차상 최소한의 확인 절차도 하지 않은거라는 비판이 나옵니다.

[최정규/필리핀 계절근로자 법률대리인 : "해외뿐만이 아니라 국내에서 어떤 일정한 역할을 하는 업체의 유료 직업 소개소 등록 여부를 확인하지 않았다는 거는 그 어떤 해명으로도 사실상 회피하기 어렵지 않을까."]

게다가 이번 사태의 여파는 길어질 수밖에 없습니다.

조사 결과에 따라 앞으로 양구 계절근로자 배정에도 악재로 작용할 우려가 큽니다.

[김선묵/양구군의원 : "젊은 일손이 없어요. 외국인 노동자 아니면 어떻게 일을 해결할 방법이 없습니다. 고스란히 농민들에게 피해가 오는 거예요."]

이에 대해 양구군과 중개업체 대표는 수사 중인 사안이라 자세한 내용을 답할 수 없다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 조휴연입니다.

촬영기자:이장주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 2년 전부터 활동했는데 ‘미등록 업체’…“양구군 뭐 했나”
    • 입력 2025-08-20 09:04:01
    • 수정2025-08-20 10:10:59
    뉴스광장(춘천)
[앵커]

KBS는 지난주 양구 외국인 계절근로자 파견 과정에서 브로커로 지목된 업자 2명이 입건됐다는 소식을 전해드렸는데요.

경찰 조사 결과 이 중개업체는 미등록 업체였던 것으로 드러났습니다.

조휴연 기자의 보도입니다.

[리포트]

과거 한 인력중개업체가 있던 곳입니다.

양구 외국인 계절근로자 파견 과정에서 브로커로 지목된 업쳅니다.

지금은 간판도, 사무실도 없습니다.

[주민/음성변조 : "(사람들 막 많이 드나들고 그랬나요?) 인력 사무소니까 뭐 일할 사람들 들락거리고 그랬죠."]

고용노동부 강원지청은 이 업체가 양구에 온 필리핀 계절근로자 1,000여 명으로부터 수수료를 가로챈 것으로 보고 있습니다.

기간만 2년, 액수는 10억 원이 넘는 걸로 추정합니다.

특히, 양구군의 업무 과정에도 깊숙이 개입한 것으로 보고 있습니다.

문제는 이 업체가 등록도 되지 않은 미신고 업체란 겁니다.

유료 직업소개사업을 하려면 주된 사업소 소재지에 인력 등 요건을 갖춰 등록을 해야 합니다.

그런데, 고용노동부와 경찰 조사 결과 이런 절차를 밟지 않았습니다.

수년 동안 이 업체의 도움을 받은 양구군, 정작 이런 사실을 몰랐다는 입장입니다.

필리핀 도시 관계자로부터 소개를 받아 믿을 수밖에 없다고 말합니다.

하지만 행정 절차상 최소한의 확인 절차도 하지 않은거라는 비판이 나옵니다.

[최정규/필리핀 계절근로자 법률대리인 : "해외뿐만이 아니라 국내에서 어떤 일정한 역할을 하는 업체의 유료 직업 소개소 등록 여부를 확인하지 않았다는 거는 그 어떤 해명으로도 사실상 회피하기 어렵지 않을까."]

게다가 이번 사태의 여파는 길어질 수밖에 없습니다.

조사 결과에 따라 앞으로 양구 계절근로자 배정에도 악재로 작용할 우려가 큽니다.

[김선묵/양구군의원 : "젊은 일손이 없어요. 외국인 노동자 아니면 어떻게 일을 해결할 방법이 없습니다. 고스란히 농민들에게 피해가 오는 거예요."]

이에 대해 양구군과 중개업체 대표는 수사 중인 사안이라 자세한 내용을 답할 수 없다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 조휴연입니다.

촬영기자:이장주
조휴연
조휴연 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.