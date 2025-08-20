강릉, 제한 급수…계량기 ‘50% 잠금’
입력 2025.08.20 (09:06)
강릉시는 도심 대부분 지역에서 수도계량기 '50% 잠금' 조치를 통한 제한급수를 시행합니다.
제한 급수 시점은 오늘(20일)부텁니다.
대상 지역은 홍제정수장 급수구역으로, 18만 명이 영향을 받을 것으로 추정됩니다.
이번 조치는 강릉의 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 21%까지 떨어진데 따른 것입니다.
