강릉, 제한 급수…계량기 ‘50% 잠금’

강릉시는 도심 대부분 지역에서 수도계량기 '50% 잠금' 조치를 통한 제한급수를 시행합니다.



제한 급수 시점은 오늘(20일)부텁니다.



대상 지역은 홍제정수장 급수구역으로, 18만 명이 영향을 받을 것으로 추정됩니다.



이번 조치는 강릉의 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 21%까지 떨어진데 따른 것입니다.



