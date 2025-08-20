국제

백악관, 틱톡 공식 계정 개설…첫 영상은 트럼프 “나는 여러분의 목소리”

입력 2025.08.20 (09:06) 수정 2025.08.20 (09:11)

미국 백악관이 중국계 동영상 플랫폼 틱톡에 공식 계정을 개설했습니다.

로이터통신은 현지 시각 19일 도널드 트럼프 대통령이 백악관 틱톡 계정에 “나는 여러분의 목소리입니다”라고 말하는 동영상을 게재했다고 보도했습니다.

동영상에는 “미국이 돌아왔다. 안녕, 틱톡”이라는 자막도 삽입됐습니다.

트럼프 대통령은 지난해 대선 기간 젊은 층 유권자를 공략하기 위해 개인 틱톡 계정을 이용했지만, 지금껏 백악관 공식 계정을 만들지는 않았습니다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “대선 기간 트럼프 대통령의 메시지는 틱톡에서 큰 반향을 일으켰다”며 “트럼프 행정부는 이 같은 성공을 바탕으로 어떤 행정부보다 효과적인 방식으로 소통하길 기대한다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 첫 번째 임기 때인 지난 2020년 틱톡에 대해 사업체 매각을 강제하는 행정명령을 내리면서 틱톡 퇴출 여론에 불을 붙였습니다.

1억 7천만 명의 미국인이 사용하는 틱톡이 수집한 사용자 정보가 중국 공산당에 흘러갈 경우 심각한 안보 위협이 될 수 있다는 취지였습니다.

이후 연방 의회는 ‘틱톡 강제 매각법’까지 제정됐지만, 정작 트럼프 대통령은 지난해 대선 과정에서 “틱톡을 금지하면 젊은 층이 분노할 것”이라며 발을 빼는 듯한 모습을 보였습니다.

실제로 트럼프 대통령은 취임 이후 틱톡 금지법 시행을 유예하는 행정명령에 서명해 틱톡의 강제 매각은 보류된 상태입니다.

현재 틱톡의 모회사 바이트댄스는 미국 사업권을 미국 투자자들에게 절반 이상 넘기는 방향으로 협상을 사실상 마무리한 것으로 전해졌습니다.

정지주
정지주 기자

