동해시 “환경미화원 사칭 금품 요구 주의”

동해시는 최근 환경미화원을 사칭해 상가 앞 쓰레기 수거를 미끼로 금품을 요구하는 사례가 발생했다고 밝혔습니다.



동해시는 환경미화원과 대행업체 직원은 금품을 요구하지 않는다며, 이런 일이 발생할 경우 즉시 경찰에 신고해 달라고 당부했습니다.



