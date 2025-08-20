동해시 “환경미화원 사칭 금품 요구 주의”
입력 2025.08.20 (09:09) 수정 2025.08.20 (10:13)
동해시는 최근 환경미화원을 사칭해 상가 앞 쓰레기 수거를 미끼로 금품을 요구하는 사례가 발생했다고 밝혔습니다.
동해시는 환경미화원과 대행업체 직원은 금품을 요구하지 않는다며, 이런 일이 발생할 경우 즉시 경찰에 신고해 달라고 당부했습니다.
동해시 "환경미화원 사칭 금품 요구 주의"
동해시는 최근 환경미화원을 사칭해 상가 앞 쓰레기 수거를 미끼로 금품을 요구하는 사례가 발생했다고 밝혔습니다.
강규엽 기자 basic@kbs.co.kr
