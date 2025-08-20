홍천, 하수관로 송연 조사…“화재 오인 주의”

동영상 고정 취소

홍천군은 이달(8월) 22일까지 하수관로 상태를 확인하기 위한 송연 조사를 벌입니다.



송연 조사는 관로 내부에 연기를 주입해 누수 여부 등을 확인하는 조사 방식입니다.



홍천군은 조사 과정에서 맨홀이나 도로변 틈새로 연기가 배출될 수 있다며, 화재로 오인하지 말라고 주민들에게 당부했습니다.



