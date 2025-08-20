홍천, 하수관로 송연 조사…“화재 오인 주의”
입력 2025.08.20 (09:10) 수정 2025.08.20 (10:13)
홍천군은 이달(8월) 22일까지 하수관로 상태를 확인하기 위한 송연 조사를 벌입니다.
송연 조사는 관로 내부에 연기를 주입해 누수 여부 등을 확인하는 조사 방식입니다.
홍천군은 조사 과정에서 맨홀이나 도로변 틈새로 연기가 배출될 수 있다며, 화재로 오인하지 말라고 주민들에게 당부했습니다.
- 홍천, 하수관로 송연 조사…“화재 오인 주의”
-
- 입력 2025-08-20 09:10:38
- 수정2025-08-20 10:13:44
-
-
임서영 기자 mercy0@kbs.co.kr임서영 기자의 기사 모음
-
