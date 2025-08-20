미 합참의장, 유럽 군 당국자들과 우크라 안전 보장 논의 착수

우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 당사국 간 회담이 추진되는 가운데 미국과 유럽의 군 수뇌부도 우크라이나의 안전보장을 위한 논의에 착수했습니다.



현지 시각 19일 AFP 통신에 따르면 댄 케인 미 합참의장(공군 대장)이 우크라이나 문제를 논의하기 위해 이날 저녁 워싱턴 D.C.에서 유럽의 군 당국자들과 만납니다.



익명을 요구한 미 국방부 관계자는 이 회담에서 "우크라이나 평화 협상 가능성에 대한 최선의 옵션이 논의될 것"이라고 말했습니다.



케인 의장은 이어 20일에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 32개 회원국 군사 지도자들이 참석하는 우크라이나 관련 화상 회의에 참석할 예정입니다.



나토 회의에서는 알렉서스 그린케위치 나토 유럽동맹 최고사령관(미 공군 중장)이 우크라이나 평화 확보를 위한 외교적 노력이 진행되는 가운데 현재의 안보 환경에 대한 최신 정보를 제공할 계획입니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



