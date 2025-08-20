국제

미 합참의장, 유럽 군 당국자들과 우크라 안전 보장 논의 착수

입력 2025.08.20 (09:15) 수정 2025.08.20 (09:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 당사국 간 회담이 추진되는 가운데 미국과 유럽의 군 수뇌부도 우크라이나의 안전보장을 위한 논의에 착수했습니다.

현지 시각 19일 AFP 통신에 따르면 댄 케인 미 합참의장(공군 대장)이 우크라이나 문제를 논의하기 위해 이날 저녁 워싱턴 D.C.에서 유럽의 군 당국자들과 만납니다.

익명을 요구한 미 국방부 관계자는 이 회담에서 "우크라이나 평화 협상 가능성에 대한 최선의 옵션이 논의될 것"이라고 말했습니다.

케인 의장은 이어 20일에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 32개 회원국 군사 지도자들이 참석하는 우크라이나 관련 화상 회의에 참석할 예정입니다.

나토 회의에서는 알렉서스 그린케위치 나토 유럽동맹 최고사령관(미 공군 중장)이 우크라이나 평화 확보를 위한 외교적 노력이 진행되는 가운데 현재의 안보 환경에 대한 최신 정보를 제공할 계획입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미 합참의장, 유럽 군 당국자들과 우크라 안전 보장 논의 착수
    • 입력 2025-08-20 09:15:40
    • 수정2025-08-20 09:18:16
    국제
우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 당사국 간 회담이 추진되는 가운데 미국과 유럽의 군 수뇌부도 우크라이나의 안전보장을 위한 논의에 착수했습니다.

현지 시각 19일 AFP 통신에 따르면 댄 케인 미 합참의장(공군 대장)이 우크라이나 문제를 논의하기 위해 이날 저녁 워싱턴 D.C.에서 유럽의 군 당국자들과 만납니다.

익명을 요구한 미 국방부 관계자는 이 회담에서 "우크라이나 평화 협상 가능성에 대한 최선의 옵션이 논의될 것"이라고 말했습니다.

케인 의장은 이어 20일에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 32개 회원국 군사 지도자들이 참석하는 우크라이나 관련 화상 회의에 참석할 예정입니다.

나토 회의에서는 알렉서스 그린케위치 나토 유럽동맹 최고사령관(미 공군 중장)이 우크라이나 평화 확보를 위한 외교적 노력이 진행되는 가운데 현재의 안보 환경에 대한 최신 정보를 제공할 계획입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.