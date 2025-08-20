역대 최대 규모 ‘금융권 채용 박람회’ 오늘 개막

오늘(20일)부터 이틀간 금융권 80개 사가 참여하는 공동채용 박람회가 열립니다.



금융위원회와 금융감독원은 오늘부터 동대문디자인플라자에서 ‘2025 금융권 공동채용 박람회’를 개최합니다.



올해 9회째를 맞이한 박람회는 은행, 보험, 증권사는 물론 핀테크 등이 참여해 역대 최다 규모인 80개 사가 참여합니다.



현장에서는 모의면접과 필기시험 관련 특강 등을 통해 취업 노하우 등을 취업준비생들에게 공유합니다.



특히 12개 은행에서 진행하는 현장면접의 경우, 우수면접자로 선발되면 향후 은행 채용지원시 서류전형 면제 혜택이 주어집니다.



권대영 금융위 부위원장은 “금융산업이 스스로 경쟁력을 강화하면 할수록 높은 부가가치를 창출할 수 있으며 그 과정에서 좋은 일자리도 만들어진다”면서, 법적 제도적 지원에 나서겠다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 금융위원회 제공]



