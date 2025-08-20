국제

타이완, 미국산 드론 2년간 5만대 도입 예정

입력 2025.08.20 (09:59) 수정 2025.08.20 (10:01)

타이완이 중국 위협에 맞서 향후 2년간 미국산 드론 5만대 가까이를 도입할 예정이라고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 20일 보도했습니다.

이 신문은 타이완 정부 조달 웹사이트에 나온 입찰 공고를 인용해 타이완 국방부가 2026년에 11,270대, 2027년에 37,480대의 미국산 드론을 구매할 예정이라고 전했습니다.

타이완 국방부는 미군과 마찬가지로 드론을 총탄 등과 같은 소모품으로 분류해 성능별로 5개 종류의 드론을 사들일 예정입니다.

다만 타이완 국방부는 해당 드론이 중국산 부품을 쓰지 않아야 하고 중국 본토와 연계되지 않아야 한다는 조건을 달았습니다.

타이완 정부는 미국산 드론을 대거 도입하면서 운용 인력 양성에도 박차를 가하고 있습니다.

타이완 정부는 그동안 연간 300명 규모의 드론 관련 인력을 양성해왔으나 향후 2년간 1천명 정도가 필요할 것으로 예상했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 홍콩 SCMP 캡처]

박석호
박석호 기자

