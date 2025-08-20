SK온·포드 미국 합작법인 켄터키 공장 첫 상업 생산…“현지 생산 강화”

SK온과 포드자동차의 전기차 배터리 생산 합작법인 블루오벌SK가 미국 현지 시각으로 어제(19일) 첫 상업 생산을 개시했습니다.



SK온에 따르면 미국 켄터키주 글렌데일에 위치한 블루오벌SK 켄터키 1공장은 약 37GWh 규모로 포드의 전기 픽업트럭인 ‘F-150 라이트닝’과 전기 화물밴인 ‘E-트랜짓’에 탑재되는 배터리를 생산합니다.



이 공장에서는 향후 포드와 링컨의 미래 전기차 모델에 들어갈 배터리도 생산할 것으로 알려졌습니다.



SK온과 포드는 지난 2022년 7월 블루오벌SK를 설립하고 총 114억 달러(약 16조 원)를 투자해 미국 켄터키주 글렌데일과 테네시주 스탠튼 두 지역에서 배터리 공장 3개를 건설하기로 했습니다.



테네시 공장은 내년 가동을 목표로 하고 있고, 켄터키 2공장 가동 시점은 미정입니다.



공장 가동 시점은 시장 수요와 사업 환경 등을 종합적으로 판단해 결정될 거로 보입니다.



이번 블루오벌SK 켄터키 1공장 가동으로 조지아주에 위치한 자체 공장 ‘SK배터리아메리카’에 더해 미국 내 생산 역량을 더욱 강화했다는 게 SK온 설명입니다.



최근 리튬인산철(LFP) 배터리를 탑재한 3만 달러대 중형 전기트럭 출시 계획을 밝힌 포드는 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리를 생산하는 합작 공장 가동으로 한층 다변화된 전동화 전략을 추구할 수 있게 됐습니다.



마이클 아담스(Michael Adams) 블루오벌SK CEO는 “켄터키 1공장에서 차세대 전기차에 탑재될 배터리를 생산하게 돼 기쁘다”면서 “이번 생산 개시는 전기차 배터리 시장에서 입지를 더욱 강화하는 중요한 이정표”라고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 블루오벌SK 홈페이지 캡처]



