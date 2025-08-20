연합뉴스

EPL 울버햄프턴, 세리에A서 가장 빠른 수비수 차추아 영입

입력 2025.08.20 (10:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 울버햄프턴 원더러스가 지난 시즌 이탈리아 세리에A에서 가장 빠른 선수로 꼽힌 수비수 잭슨 차추아(23)를 품었다.

울버햄프턴은 20일(한국시간) 구단 홈페이지를 통해 카메룬 국가대표인 차추아와 1년 연장 옵션이 포함된 5년 계약을 했다고 발표했다.

구단은 구체적인 조건을 밝히지 않은 가운데 영국 BBC는 이적료가 최대 1천250만유로(약 203억원)라고 보도했다.

주로 오른쪽 풀백 또는 윙백으로 뛰는 차추아는 빠른 속도와 민첩성이 가장 큰 장점으로 꼽히는 수비수다.

지난 시즌 세리에A에서 평균 최고 시속 34.88㎞를 기록하며 가장 빠른 선수로 선정됐다. EPL에서 가장 빠른 토트넘의 미키 판더펜(시속 37.1㎞)에 조금 못 미치는 속도다.

벨기에 샤를루아에서 프로 생활을 시작한 차추아는 이탈리아 헬라스 베로나로 1년 임대된 후 2024년 완전 이적했다. 베로나에서 지난 시즌 37경기 출전해 2골 3도움을 올렸다.

차추아는 올여름 울버햄프턴의 다섯번째 이적생이다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • EPL 울버햄프턴, 세리에A서 가장 빠른 수비수 차추아 영입
    • 입력 2025-08-20 10:10:11
    연합뉴스
잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 울버햄프턴 원더러스가 지난 시즌 이탈리아 세리에A에서 가장 빠른 선수로 꼽힌 수비수 잭슨 차추아(23)를 품었다.

울버햄프턴은 20일(한국시간) 구단 홈페이지를 통해 카메룬 국가대표인 차추아와 1년 연장 옵션이 포함된 5년 계약을 했다고 발표했다.

구단은 구체적인 조건을 밝히지 않은 가운데 영국 BBC는 이적료가 최대 1천250만유로(약 203억원)라고 보도했다.

주로 오른쪽 풀백 또는 윙백으로 뛰는 차추아는 빠른 속도와 민첩성이 가장 큰 장점으로 꼽히는 수비수다.

지난 시즌 세리에A에서 평균 최고 시속 34.88㎞를 기록하며 가장 빠른 선수로 선정됐다. EPL에서 가장 빠른 토트넘의 미키 판더펜(시속 37.1㎞)에 조금 못 미치는 속도다.

벨기에 샤를루아에서 프로 생활을 시작한 차추아는 이탈리아 헬라스 베로나로 1년 임대된 후 2024년 완전 이적했다. 베로나에서 지난 시즌 37경기 출전해 2골 3도움을 올렸다.

차추아는 올여름 울버햄프턴의 다섯번째 이적생이다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.