“김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

동영상 고정 취소

김건희 여사의 구속 기간이 이달 말까지로 연장됐습니다.



민중기 특별검사팀은 오늘 "김 여사에 대한 구속 기간이 어제 법원에 의해 8월 31일까지로 연장됐다"고 밝혔습니다.



특검팀은 연장된 기간 동안 건진법사-통일교 의혹 등 남은 의혹들에 대한 조사를 이어간 뒤 김 여사를 기소할 방침입니다.



앞서 김 여사는 지난 12일 자본시장법 위반 등의 혐의로 구속돼 서울남부구치소에 수감됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!