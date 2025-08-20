경찰, DL건설 서울 사무소 등 4곳 압수수색
지난 8일 경기도 의정부 아파트 건설 현장에서 50대 노동자가 추락해 숨진 사고와 관련해 경찰이 DL건설 서울사무소 등에 대한 강제 수사에 착수했습니다.
경기북부경찰청 형사기동대는 오늘 오전 9시 25분부터 서울 종로구 DL건설 서울사무소와 하청업체 등 4곳에 대해 업무상과실치사 등 혐의 관련 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔습니다.
