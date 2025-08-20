아침뉴스타임

미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?

입력 2025.08.20 (10:27) 수정 2025.08.20 (10:34)

[앵커]

경영난으로 어려움을 겪고 있는 미국 반도체기업 인텔에 대해 트럼프 행정부가 지분 확보를 시도 중이라고 밝혔습니다.

반도체 보조금을 활용해선데, 역시 보조금을 받기로 한 삼성전자와 SK하이닉스에도 지분을 요구할지 관심이 쏠립니다.

워싱턴 김지숙 특파원입니다.

[리포트]

하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체법에 따른 보조금을 활용해 트럼프 행정부가 인텔 지분을 보유하게 될 거라고 밝혔습니다.

미국 납세자들을 위해서 정부 지원에 대한 지분을 확보해야 한다는 겁니다.

[하워드 러트닉/미국 상무장관/CNBC 인터뷰 : "트럼프 대통령의 계산은 이겁니다. 거래했으면 그만큼의 이익은 당연히 미국이 가져가야 한다는 것입니다."]

앞서 현지 언론은 트럼프 행정부가 인텔의 지분 10%를 확보하는 방안을 논의 중이라고 보도했습니다.

러트닉 장관의 이 발언은 해당 보도를 확인한 것으로, 성사될 경우 미국 정부는 인텔의 최대 주주가 됩니다.

다만 러트닉 장관은 미국 정부가 인텔 최대 주주가 된다고 해도 경영권 행사는 하지 않을 거라고 선을 그었습니다.

정부가 보유하는 지분은 표결권이 없는 지분이 될 거라고 강조했습니다.

러트닉 장관은 특히 TSMC와 삼성전자 등 다른 반도체 업체에도 표결권 없는 정부 지분을 요구할 가능성을 시사했습니다.

[하워드 러트닉/미국 상무장관/CNBC 인터뷰 : "바이든 행정부는 사실상 인텔에 그냥 무상으로 지원했고, TSMC에도 돈을 공짜로 퍼줬으며, 다른 기업에도 돈을 거저 주고 있었습니다."]

앞서 바이든 행정부는 인텔에 109억 달러에 달하는 보조금을 주기로 했고, TSMC는 66억 달러, 삼성전자는 47억 달러의 보조금을 주기로 합의했습니다.

트럼프 행정부가 보조금을 매개로 외국 기업에까지 지분 투자 전환을 요구하지 않더라도, 반도체 품목 관세를 고리로 추가 투자를 요구하거나 보조금을 대폭 삭감할 수 있다는 관측이 나옵니다.

전날 소프트뱅크가 3조 원을 투자하기로 하고 미국 정부의 지분 확보 계획까지 더해지며 인텔의 주가는 경영 정상화에 대한 기대로 7% 가까이 폭등했습니다.

워싱턴에서 KBS 뉴스 김지숙입니다.

영상편집:이재연/화면출처:미국 CNBC 방송/자료조사:박은진 김나영

공지·정정

