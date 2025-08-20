문화

KBS ‘조용필 단독 콘서트’, 3분 만에 1차 예약 끝…“암표 법적 조치”

입력 2025.08.20 (10:28) 수정 2025.08.20 (10:28)

KBS가 광복 80주년을 맞아 마련한 ‘조용필 단독 무료 콘서트’ 1차 신청이 3분 만에 마감됐습니다.

KBS ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’ 콘서트 1차 티켓 신청은 지난 18일 진행돼 3분 만에 100% 예매율로, 신청이 종료됐습니다.

2차 티켓 신청은 오는 25일 정오에 진행될 예정입니다.

KBS는 ▲사연 남기기 ▲추억 소환 추억의 애장품 ▲명곡 투표 ▲가왕 조용필 커버곡 ▲라디오 사연 소개 등 이벤트를 통해 티켓을 증정합니다.

이벤트 참여 방법 등 자세한 내용은 KBS 프로그램 공식 홈페이지(https://program.kbs.co.kr/2tv/enter/cypshow)에서 확인할 수 있습니다.

제작진은 일각에서 암표 거래 정황이 감지되자 “공연장 입장 시 2차 본인 확인을 통해 암표 관리를 더욱 철저히 할 것”이라며 “적발 시 법적 조치를 할 예정”이라고 전했습니다.

KBS는 관람객 입장 시 신분증을 두 차례에 걸쳐 확인하는 절차를 도입하고, 안전을 위해 입장권을 선착순 배정이 아닌 무작위 좌석 배정으로 변경하기로 했습니다.

‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’ 공연은 다음 달 6일 고척 스카이돔에서 열리며 한 달 뒤인 추석 당일, 10월 6일 KBS 2TV를 통해 실황이 방송됩니다.

김현수
김현수

