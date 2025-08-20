사회

제주 김녕 해변서 수영하던 40대 물에 빠져 숨져

입력 2025.08.20 (10:31) 수정 2025.08.20 (11:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제주 해변에서 수영을 하던 40대 관광객이 물에 빠져 숨졌습니다.

오늘(20일)) 오전 8시쯤 제주시 구좌읍 김녕 세기알해변에서 수영하던 남성이 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐습니다.

인근에 있던 30대 시민이 물에 빠진 남성을 구하러 뛰어들었다가 함께 물에 빠졌고, 또 다른 시민이 패들보드를 이용해 이들을 구조했습니다.

처음 물에 빠졌던 40대 관광객은 구조 당시 심정지 상태로 소방헬기를 통해 제주시내 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.

해경은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 제주 김녕 해변서 수영하던 40대 물에 빠져 숨져
    • 입력 2025-08-20 10:31:15
    • 수정2025-08-20 11:02:02
    사회
제주 해변에서 수영을 하던 40대 관광객이 물에 빠져 숨졌습니다.

오늘(20일)) 오전 8시쯤 제주시 구좌읍 김녕 세기알해변에서 수영하던 남성이 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐습니다.

인근에 있던 30대 시민이 물에 빠진 남성을 구하러 뛰어들었다가 함께 물에 빠졌고, 또 다른 시민이 패들보드를 이용해 이들을 구조했습니다.

처음 물에 빠졌던 40대 관광객은 구조 당시 심정지 상태로 소방헬기를 통해 제주시내 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.

해경은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]
나종훈
나종훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.