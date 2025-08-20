제주 김녕 해변서 수영하던 40대 물에 빠져 숨져

제주 해변에서 수영을 하던 40대 관광객이 물에 빠져 숨졌습니다.



오늘(20일)) 오전 8시쯤 제주시 구좌읍 김녕 세기알해변에서 수영하던 남성이 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐습니다.



인근에 있던 30대 시민이 물에 빠진 남성을 구하러 뛰어들었다가 함께 물에 빠졌고, 또 다른 시민이 패들보드를 이용해 이들을 구조했습니다.



처음 물에 빠졌던 40대 관광객은 구조 당시 심정지 상태로 소방헬기를 통해 제주시내 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



해경은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 제주도소방안전본부 제공]



