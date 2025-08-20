강원 동해안 폭염특보, 열대야 지속…낮 최고 36도

동영상 고정 취소

강릉과 삼척, 양양에 폭염경보 등 동해안 전역에 폭염특보가 이어지고 있습니다.



지난밤 고성을 제외한 강원 동해안 전역에는 다시 열대야가 나타났습니다.



특히 일주일째 열대야가 계속된 강릉은 지난밤 최저기온이 30도에 육박하는 29.2도를 기록했습니다.



기상청은 오늘(20일) 강원 동해안 낮 최고 기온이 최고 36도까지 올라 매우 덥겠다며 건강 관리에 유의할 것을 당부했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!