“고척돔 콘서트에 폭발물”…테러 예고한 20대 남성 검거

가상 아이돌그룹 ‘플레이브’의 콘서트에 폭발물을 설치하겠다는 글을 자신의 SNS에 올린 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 용인서부경찰서는 공중협박 혐의로 20대 남성 A 씨를 검거했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 18일 오후 1시 50분쯤 오는 11월 21~22일 고척스카이돔에서 열리는 플레이브의 앙코르 콘서트를 홍보하는 사진에 “폭발물 설치하겠습니다”라는 문구를 추가한 뒤 자신의 SNS에 게시한 혐의를 받습니다.



관련 신고를 어제(19일) 접수한 경찰은 신고 접수 2시간 반 만에 A 씨를 검거했습니다.



A 씨는 “장난이었다”는 취지로 진술한 거로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨의 주거지 관할 경찰서로 사건을 이첩해 수사를 이어갈 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



