송언석 “당원명부 압수수색은 개인정보 강탈…절대 용납못해”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 김건희 특검의 중앙당사 압수수색 시도와 관련해 "초법적인 대규모 개인정보 강탈 시도를 절대 용납할 수 없다"고 말했습니다.



송 비대위원장은 오늘(20일) 서울 중앙당사에서 기자간담회를 열고 "오늘이 부당한 야당탄압·정치보복 영장 만료 기한이다. 특검이 오늘 다시 중앙당사 침탈을 시도할 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔습니다.



송 비대위원장은 "영장에는 압수수색 대상이 '본건 범죄사실과 관련된 당원명부 대조'라고 돼 있는데, 영장에 적시된 5개 범죄사실 중 국민의힘 당원 가입 여부와 직접 관련 있는 사항이 하나도 없다"면서 "범죄사실과 연관성을 소명하지도 못하면서 500만명에 달하는 당원의 개인정보를 강탈하겠다는 것은 명백한 초법적·위헌적 과잉수사"라고 강조했습니다.



이어 "민노총 전체 조합원수가 120여만 명인데, 특검이 민노총 명부와 민주당 당원 가입 명부를 확인하겠다고 하면 민주당이 수용하겠나"라고 말했습니다.



송 비대위원장은 "지난 2022년 2월, 김어준 씨가 유튜브에서 민주당 대선후보 경선 3차 선거인단 투표에 신천지가 개입했다는 주장도 한 적 있다"며 "특검은 신천지 신도 명단과 민주당 당원명부를 전체 대조해 김어준씨가 제기한 신천지 전대 개입 의혹부터 진상을 규명해야 하지 않겠나"라고 주장했습니다.



송 비대위원장은 압수수색 범위에 대한 협의 가능성을 묻자 "범죄 혐의와 직접적으로 관련되는 명단을 준다면 얼마든지 그분이 당원인지 아닌지 확인해주겠다고 했다"면서 "그런데 특검은 그런 방식은 안 되고, 대조해서 확인한 부분을 가져가겠다고 한다"고 말했습니다.



국민의힘 정점식 사무총장은 "압수수색 영장의 범죄사실 어디에도 특정 종교단체 교인들의 입당과 관련된 서술이 전혀 없기 때문에 영장 자체가 부적합한 영장"이라며 "특검에 이의제기 신청서를 제출했다"고 설명했습니다.



한편, 송 비대위원장은 더불어민주당이 오는 21일부터 열리는 본회의에 상정할 예정인 한국교육방송공사법 개정안과 관련해 "전교조의 EBS 장악의 길을 터주는 법으로 국민의 교육을 전교조 이념 교육으로 오염시키겠다는 것"이라며 "강행 처리를 막기 위해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)를 계속할 것"이라고 강조했습니다.



또, 상법 개정안과 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)에 대해서는 "우리 기업을 해외로 내쫓고 일자리를 뺏는 반경제 악법"이라며 "방송장악법과 반경제 악법에 대해 끝까지 필리버스터로 대응하겠다"고 예고했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



