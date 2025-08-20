김녕세기알해변서 수영하던 남성 2명 물에 빠져

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘 오전 8시쯤 제주시 구좌읍 김녕 세기알해변에서 수영하던 남성 2명이 물에 빠졌다는 신고가 접수됐습니다.



이들 가운데 1명은 심정지 상태로 구조돼 소방헬기로 병원에 이송됐습니다.



해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



