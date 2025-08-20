930뉴스(춘천)

강원 지방의회 17곳, 국외출장 예산 부정 수사

입력 2025.08.20 (10:43)

시민단체인 예산감시네트워크 등이 국민권익위원회에서 받은 자료를 보면, 강원도의회와 춘천·원주시의회 등 강원도 내 지방의회 19개 가운데 17개가 국외 출장 의원 체재비 과다 지급 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 집계됐습니다.

수사에서 제외된 건 태백시의회와 철원군의회 등 2곳뿐입니다.

