강원도교육청, 감염병 방지 대책 마련
입력 2025.08.20 (10:46) 수정 2025.08.20 (15:22)
강원도교육청은 개학철을 맞아 감염병 방지 대책을 마련했습니다.
먼저, 교실 환기 등 학교 위생 관리를 강화하고, 다중 이용 공간은 주기적으로 소독합니다.
또, 감염병 관리 조직을 정비하고 마스크와 소독제 등 학교 방역물품도 점검합니다.
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr
