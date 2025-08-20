강원도교육청, 감염병 방지 대책 마련

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도교육청은 개학철을 맞아 감염병 방지 대책을 마련했습니다.



먼저, 교실 환기 등 학교 위생 관리를 강화하고, 다중 이용 공간은 주기적으로 소독합니다.



또, 감염병 관리 조직을 정비하고 마스크와 소독제 등 학교 방역물품도 점검합니다.



