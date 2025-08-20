KBS·강원대, ‘한국어 세계화’ 협약
입력 2025.08.20 (10:47) 수정 2025.08.20 (15:25)
KBS와 강원대학교가 한국어 세계화에 나섭니다.
KBS와 강원대는 어제(19일) 서울 KBS 본사에서 이를 위한 업무협약을 체결했습니다.
두 기관은 앞으로 한국어와 한국문화의 세계적 확산과 한국어 교육과 연구에 관한 협력 등 다양한 사업을 함께 벌입니다.
KBS 박장범 사장과 강원대 정재연 총장은 공영방송과 거점 국립대의 책임자로서 한글과 한국 문화를 전세계에 알리고 관련 인재 양성을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
