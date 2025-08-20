문화

조선왕릉으로 떠나는 가을 역사 여행…내달부터 ‘왕릉팔경’ 운영

입력 2025.08.20 (10:47) 수정 2025.08.20 (10:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국가유산청 궁능유적본부가 다음 달 6일부터 11월 10일까지 총 22회에 걸쳐, 체험형 답사 행사 ‘왕릉팔(八)경’을 운영한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

‘왕릉팔경’은 조선시대 왕과 왕비의 ‘능행’을 주제로 한 8개 관람 코스를 의미합니다.

능행은 국왕이 선대 왕이나 왕비의 능에 제사를 지내거나 참배하기 위해 행차하는 것으로, 참가자들은 왕릉을 거닐면서 역사 속 사건과 행사를 직접 이해할 수 있습니다.

이번 행사는 구리 동구릉과 남양주 홍릉에서 시작됩니다. 순종의 능행을 따라 두 왕릉을 돌아보고 조선왕조 역사에 대해 배울 수 있습니다.

지역 주민을 위한 행사도 운영되는데, 9월 13일 대전에서 출발해 여주 영릉, 여주향교 등을 둘러보고 도자 공예를 체험합니다.

행사는 유료 예약을 통해 진행되며, 회당 정원은 25명입니다. 한 사람당 최대 4명까지 신청할 수 있으며 만 65세 이상의 어르신, 장애인, 국가유공자는 전화(02-738-4001)로 예약할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산청 궁능유적본부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 조선왕릉으로 떠나는 가을 역사 여행…내달부터 ‘왕릉팔경’ 운영
    • 입력 2025-08-20 10:47:51
    • 수정2025-08-20 10:52:27
    문화
국가유산청 궁능유적본부가 다음 달 6일부터 11월 10일까지 총 22회에 걸쳐, 체험형 답사 행사 ‘왕릉팔(八)경’을 운영한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

‘왕릉팔경’은 조선시대 왕과 왕비의 ‘능행’을 주제로 한 8개 관람 코스를 의미합니다.

능행은 국왕이 선대 왕이나 왕비의 능에 제사를 지내거나 참배하기 위해 행차하는 것으로, 참가자들은 왕릉을 거닐면서 역사 속 사건과 행사를 직접 이해할 수 있습니다.

이번 행사는 구리 동구릉과 남양주 홍릉에서 시작됩니다. 순종의 능행을 따라 두 왕릉을 돌아보고 조선왕조 역사에 대해 배울 수 있습니다.

지역 주민을 위한 행사도 운영되는데, 9월 13일 대전에서 출발해 여주 영릉, 여주향교 등을 둘러보고 도자 공예를 체험합니다.

행사는 유료 예약을 통해 진행되며, 회당 정원은 25명입니다. 한 사람당 최대 4명까지 신청할 수 있으며 만 65세 이상의 어르신, 장애인, 국가유공자는 전화(02-738-4001)로 예약할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산청 궁능유적본부 제공]
노태영
노태영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.