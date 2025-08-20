충북 엿새째 폭염주의보…일부 5~30mm 소나기

동영상 고정 취소

충북 모든 지역에 엿새째 폭염주의보가 이어지고 있는 가운데 오늘 오후까지 곳에 따라 5에서 30mm 안팎의 소나기가 내리겠습니다.



낮 최고 기온은 31도에서 33도로 예상됩니다.



내일은 가끔 구름이 많겠고 아침 최저 기온은 22도에서 25도, 낮 최고 기온은 31도에서 34도로 오늘과 비슷한 무더위가 이어지겠습니다.



