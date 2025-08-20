국제

트럼프, 멕시코 국경 장벽에 ‘검은 페인트’ 지시…“뜨거워 못오를 것”

입력 2025.08.20 (10:55) 수정 2025.08.20 (10:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 멕시코 국경 지대의 철제 장벽에 검은색 페인트를 칠하라는 명령을 내렸다고 블룸버그 통신이 현지 시각 19일 보도했습니다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 이날 트럼프 대통령의 지시로 철제 장벽 기둥에 검은색 페인트를 칠하기 시작했다고 밝혔습니다.

미국 남부의 태양에 노출된 장벽 표면을 최대한 뜨겁게 만들어 불법 입국자들이 기어오르지 못하도록 하겠다는 취지입니다.

놈 장관은 “국경 장벽 전체를 검은색으로 칠할 것”이라고 말했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 첫 번째 임기 때 3천145㎞에 달하는 멕시코와의 국경 중 700㎞ 가까운 구간에 장벽을 건설했습니다.

조 바이든 행정부 시절 장벽 건설이 중단됐지만, 올해 초 백악관에 복귀한 트럼프 대통령은 취임 직후 멕시코 국경 지역에 비상사태를 선포하고 국경 장벽 건설을 재개하는 행정명령에 서명했습니다.

철제 장벽은 9m 높이에 틈새가 10㎝ 정도에 불과해 사람은 물론이고 대형 야생동물도 통과할 수 없습니다.

장벽을 검은색으로 칠해 표면이 달궈지면, 불법 입국 희망자들에게 더 큰 장애가 될 것으로 보입니다.

놈 장관은 기자회견에서 ‘검은색 페인트칠이 불법 입국 희망자들에게 과도하게 가혹한 환경을 조성한다’는 지적에 대해 “장벽을 만지지 말아라. 본인의 선택에 달렸다”고 답했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프, 멕시코 국경 장벽에 ‘검은 페인트’ 지시…“뜨거워 못오를 것”
    • 입력 2025-08-20 10:55:22
    • 수정2025-08-20 10:59:13
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령이 멕시코 국경 지대의 철제 장벽에 검은색 페인트를 칠하라는 명령을 내렸다고 블룸버그 통신이 현지 시각 19일 보도했습니다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 이날 트럼프 대통령의 지시로 철제 장벽 기둥에 검은색 페인트를 칠하기 시작했다고 밝혔습니다.

미국 남부의 태양에 노출된 장벽 표면을 최대한 뜨겁게 만들어 불법 입국자들이 기어오르지 못하도록 하겠다는 취지입니다.

놈 장관은 “국경 장벽 전체를 검은색으로 칠할 것”이라고 말했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 첫 번째 임기 때 3천145㎞에 달하는 멕시코와의 국경 중 700㎞ 가까운 구간에 장벽을 건설했습니다.

조 바이든 행정부 시절 장벽 건설이 중단됐지만, 올해 초 백악관에 복귀한 트럼프 대통령은 취임 직후 멕시코 국경 지역에 비상사태를 선포하고 국경 장벽 건설을 재개하는 행정명령에 서명했습니다.

철제 장벽은 9m 높이에 틈새가 10㎝ 정도에 불과해 사람은 물론이고 대형 야생동물도 통과할 수 없습니다.

장벽을 검은색으로 칠해 표면이 달궈지면, 불법 입국 희망자들에게 더 큰 장애가 될 것으로 보입니다.

놈 장관은 기자회견에서 ‘검은색 페인트칠이 불법 입국 희망자들에게 과도하게 가혹한 환경을 조성한다’는 지적에 대해 “장벽을 만지지 말아라. 본인의 선택에 달렸다”고 답했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.