트럼프 또 파월 공격…“주택시장 망치고 있다”

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시각 19일 제롬 파월 연방준비제도 의장이 주택 시장을 심하게 망치고 있다며 금리 대폭 인하를 재차 요구했습니다.



트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 올린 글에서 “누가 제발 제롬 뒷북 파월에게 그가 주택 시장을 심하게 망치고 있다는 점을 알려달라”며 “파월 때문에 사람들이 주택담보대출을 못 받고 있다. 인플레이션은 없고, 모든 신호들이 대폭 금리인하를 가리키고 있다”고 주장했습니다.



이에 대해 로이터통신은 인플레이션 상황이 코로나19 유행 기간의 고점에서는 많이 내려왔으나 여전히 연준의 목표 범위인 2% 선보다는 높은 상태가 유지되고 있다고 지적했습니다.



연준은 대통령선거를 1개월여 앞둔 지난해 9월 기준금리를 0.5%포인트 인하하고 트럼프 대통령이 지난해 11월 초 당선된 후 2개월 연속으로 0.25%포인트씩 인하했으나 지난해 12월부터 지금까지는 변화 없이 4.25∼4.50% 수준을 유지하고 있습니다.



올해 1월 취임한 트럼프 대통령은 연내에 수 퍼센트포인트의 금리 인하가 있어야 마땅한데도 파월 의장이 금리 인하에 소극적이라며 여러 차례 불만을 표현해 왔습니다.



파월 의장은 오는 22일 미국 국내외 중앙은행장들과 통화정책 책임자들이 참여하는 연례 심포지엄 ‘잭슨홀 미팅’에서 연설할 예정입니다.



연준의 차기 통화정책회의는 9월 16∼17일로 예정돼 있습니다.



투자자들과 경제학자들은 다음 달에 0.25%포인트, 그 후 연말까지 추가로 0.25%포인트의 금리 인하가 있을 가능성이 크다고 보고 있습니다.



이는 트럼프 대통령이 요구해온 금리인하 폭보다 훨씬 작습니다.



스콧 베센트 미국 재무장관은 9월에 0.5%포인트 금리 인하가 이뤄지는 것이 바람직하다고 주장해왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 도널드 트럼프 트루스소셜 게시물 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!