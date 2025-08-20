정치

국민의힘 “김용 보석, ‘면죄부 공화국’으로 추락”

입력 2025.08.20 (10:57) 수정 2025.08.20 (11:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 이재명 대통령의 측근으로 알려진 김용 전 민주연구원 부원장이 보석으로 출소한 것과 관련해 “대한민국을 법치국가가 아닌 ‘면죄부 공화국’으로 추락시키고 있다”고 비판했습니다.

국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘(20일) 논평을 통해 “이제는 ‘뇌물받은 김용’까지 풀려난다. 참으로 개탄스럽다”면서 이같이 말했습니다.

최 수석대변인은 김 전 부원장을 향해 “‘중범죄자가 권력의 비호 속에 풀려난다’는 국민적 분노가 치솟고 있다”며 “이대로라면 대한민국이 ‘범죄자 천국’으로 전락하는 것은 시간문제라는 절망 섞인 우려가 확산되고 있다”고 지적했습니다.

그러면서 “권력자와 측근들이 하나둘 빠져나가는 동안 국민 앞에 남는 것은 정의의 붕괴와 사법 불신뿐”이라며 “국민은 묻는다. 다음은 누구 차례입니까. 정진상입니까, 이화영입니까, 송영길입니까”라고 말했습니다.

최 수석대변인은 “사법부에도 경고한다”며 “사법부가 권력의 눈치를 보며 줄줄이 면죄부를 내어준다면 무너지는 것은 개인의 양심이 아니라, 대한민국 법치임을 명심해야 한다”고 밝혔습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표도 오늘 기자간담회에서 김 전 부원장 보석 결정에 대해 “권력의 바람이 불기도 전에 (사법부가) 엎드린 상황”이라며 “진행 중이던 (이 대통령의) 5개 재판이 중단된 것처럼 우리나라 사법부가 권력에 완전히 무릎을 꿇은 상징적 장면”이라고 답했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “김용 보석, ‘면죄부 공화국’으로 추락”
    • 입력 2025-08-20 10:57:47
    • 수정2025-08-20 11:03:57
    정치
국민의힘은 이재명 대통령의 측근으로 알려진 김용 전 민주연구원 부원장이 보석으로 출소한 것과 관련해 “대한민국을 법치국가가 아닌 ‘면죄부 공화국’으로 추락시키고 있다”고 비판했습니다.

국민의힘 최은석 수석대변인은 오늘(20일) 논평을 통해 “이제는 ‘뇌물받은 김용’까지 풀려난다. 참으로 개탄스럽다”면서 이같이 말했습니다.

최 수석대변인은 김 전 부원장을 향해 “‘중범죄자가 권력의 비호 속에 풀려난다’는 국민적 분노가 치솟고 있다”며 “이대로라면 대한민국이 ‘범죄자 천국’으로 전락하는 것은 시간문제라는 절망 섞인 우려가 확산되고 있다”고 지적했습니다.

그러면서 “권력자와 측근들이 하나둘 빠져나가는 동안 국민 앞에 남는 것은 정의의 붕괴와 사법 불신뿐”이라며 “국민은 묻는다. 다음은 누구 차례입니까. 정진상입니까, 이화영입니까, 송영길입니까”라고 말했습니다.

최 수석대변인은 “사법부에도 경고한다”며 “사법부가 권력의 눈치를 보며 줄줄이 면죄부를 내어준다면 무너지는 것은 개인의 양심이 아니라, 대한민국 법치임을 명심해야 한다”고 밝혔습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표도 오늘 기자간담회에서 김 전 부원장 보석 결정에 대해 “권력의 바람이 불기도 전에 (사법부가) 엎드린 상황”이라며 “진행 중이던 (이 대통령의) 5개 재판이 중단된 것처럼 우리나라 사법부가 권력에 완전히 무릎을 꿇은 상징적 장면”이라고 답했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김유대
김유대 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.