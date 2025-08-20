“틱톡 팔라”던 백악관, 공식 계정 열고 올린 ‘첫 영상’ [지금뉴스]

동영상 고정 취소

미국 백악관이 중국계 동영상 플랫폼 틱톡에 공식 계정을 개설했습니다.



현지 시각 19일, 백악관은 틱톡에 공식 계정을 개설하고 도널드 트럼프 대통령이 "나는 여러분의 목소리입니다"라고 말하는 첫 영상을 게재했습니다.



동영상에는 "미국이 돌아왔다! 안녕, 틱톡?"이라는 자막도 삽입됐습니다.



트럼프 대통령은 첫 번째 임기 때인 지난 2020년, 미국인 정보가 중국 공산당에 흘러갈 수 있다며 틱톡에 대해 사업체 매각을 강제하는 행정명령을 내렸습니다. 그러나 지난해 대선 과정에서 "틱톡을 금지하면 젊은 층이 분노할 것"이라고 한 뒤 취임 후 틱톡 금지법 시행을 유예하는 행정명령에 서명했습니다.



현재 틱톡의 모회사 바이트댄스는 미국 사업권을 미국 투자자들에게 절반 이상 넘기는 방향으로 협상을 사실상 마무리한 것으로 전해졌습니다.



(영상편집: 김채연)



