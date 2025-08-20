중대재해 발생하면 공공입찰 참여 제한

정부가 중대재해가 자주 일어나는 기업은 공공입찰에 참여할 수 없게 하는 방안을 추진합니다.



임기근 기획재정부 제2차관은 오늘(20일) 오전 2025년 제3차 조달정책심의위원회를 개최하고 국가계약제도 개선 방안 등을 심의·의결했습니다.



현행 법령은 단일 사고에서 동시에 근로자가 2명 이상 숨졌을 때 정부나 공공기관이 발주하는 공사에 입찰을 제한하고 있습니다.



기획재정부는 단일 사고에서 1명만 숨지더라도 사고가 잦으면 공공입찰을 못 하도록 규정을 강화할 방침입니다.



이를 위해 국가계약 관련 법령의 공공입찰 참여 제한 기준을 '연간 사망자가 다수 발생할 때' 등으로 바꿀 방침입니다.



'동시'에 발생했는지 여부와 관계 없이 단일 사고에서 1명이 숨지더라도 수차례 반복되면 자격을 제한하겠다는 겁니다.



다만, 연간 사망자가 몇 명일때부터 이런 불이익을 줄 지는 고용노동부, 국토교통부 등 관련 부처와 추후 논의해 정할 예정입니다.



입찰참가가 제한된 회사가 법인을 쪼개거나 명의를 바꾸는 꼼수를 동원할 경우에도 입찰참가자격 제한을 유지할 계획입니다.



또, 사망 사고가 발생하지 않더라도 안전분야 인증, 안전 전문인력·기술 보유 상태를 추가해 안전사고 발생 위험성이 높은 사업은 제한 경쟁을 통해 자격 미달 업체의 입찰 참가를 제한합니다.



낙찰자를 선정하는 단계에서도 안전 평가를 강화합니다.



이를 위해 공공공사의 낙찰자 평가 시 중대재해 위반 항목을 감점 항목으로 신설합니다.



공공공사의 품질·안전 관리 성과를 평가하는 시공평가 항목을 기존 300억 원 이상의 종합심사제에서만 적용하던 것을 간이형 종합심사제(100억~300억 원) 사업에도 도입합니다.



100억 원 이상 공사에 대해서는 종전에는 가점만 되는 '가점 항목'으로 뒀는데, 앞으로는 감점도 할 수 있도록 '배점 항목'으로 전환할 계획입니다.



정부는 이번 조달정책심의위원회 개최 이후 곧바로 제도 개선에 착수해 계약법령과 예규는 올해 11월까지 개정을 완료할 계획입니다.



법률 개정은 이번 정기국회 안에 통과하는 것을 목표로 추진할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 기획재정부 제공]



