경제

중대재해 발생하면 공공입찰 참여 제한

입력 2025.08.20 (11:00) 수정 2025.08.20 (11:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

정부가 중대재해가 자주 일어나는 기업은 공공입찰에 참여할 수 없게 하는 방안을 추진합니다.

임기근 기획재정부 제2차관은 오늘(20일) 오전 2025년 제3차 조달정책심의위원회를 개최하고 국가계약제도 개선 방안 등을 심의·의결했습니다.

현행 법령은 단일 사고에서 동시에 근로자가 2명 이상 숨졌을 때 정부나 공공기관이 발주하는 공사에 입찰을 제한하고 있습니다.

기획재정부는 단일 사고에서 1명만 숨지더라도 사고가 잦으면 공공입찰을 못 하도록 규정을 강화할 방침입니다.

이를 위해 국가계약 관련 법령의 공공입찰 참여 제한 기준을 '연간 사망자가 다수 발생할 때' 등으로 바꿀 방침입니다.

'동시'에 발생했는지 여부와 관계 없이 단일 사고에서 1명이 숨지더라도 수차례 반복되면 자격을 제한하겠다는 겁니다.

다만, 연간 사망자가 몇 명일때부터 이런 불이익을 줄 지는 고용노동부, 국토교통부 등 관련 부처와 추후 논의해 정할 예정입니다.

입찰참가가 제한된 회사가 법인을 쪼개거나 명의를 바꾸는 꼼수를 동원할 경우에도 입찰참가자격 제한을 유지할 계획입니다.

또, 사망 사고가 발생하지 않더라도 안전분야 인증, 안전 전문인력·기술 보유 상태를 추가해 안전사고 발생 위험성이 높은 사업은 제한 경쟁을 통해 자격 미달 업체의 입찰 참가를 제한합니다.

낙찰자를 선정하는 단계에서도 안전 평가를 강화합니다.

이를 위해 공공공사의 낙찰자 평가 시 중대재해 위반 항목을 감점 항목으로 신설합니다.

공공공사의 품질·안전 관리 성과를 평가하는 시공평가 항목을 기존 300억 원 이상의 종합심사제에서만 적용하던 것을 간이형 종합심사제(100억~300억 원) 사업에도 도입합니다.

100억 원 이상 공사에 대해서는 종전에는 가점만 되는 '가점 항목'으로 뒀는데, 앞으로는 감점도 할 수 있도록 '배점 항목'으로 전환할 계획입니다.

정부는 이번 조달정책심의위원회 개최 이후 곧바로 제도 개선에 착수해 계약법령과 예규는 올해 11월까지 개정을 완료할 계획입니다.

법률 개정은 이번 정기국회 안에 통과하는 것을 목표로 추진할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 기획재정부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중대재해 발생하면 공공입찰 참여 제한
    • 입력 2025-08-20 11:00:27
    • 수정2025-08-20 11:01:41
    경제
정부가 중대재해가 자주 일어나는 기업은 공공입찰에 참여할 수 없게 하는 방안을 추진합니다.

임기근 기획재정부 제2차관은 오늘(20일) 오전 2025년 제3차 조달정책심의위원회를 개최하고 국가계약제도 개선 방안 등을 심의·의결했습니다.

현행 법령은 단일 사고에서 동시에 근로자가 2명 이상 숨졌을 때 정부나 공공기관이 발주하는 공사에 입찰을 제한하고 있습니다.

기획재정부는 단일 사고에서 1명만 숨지더라도 사고가 잦으면 공공입찰을 못 하도록 규정을 강화할 방침입니다.

이를 위해 국가계약 관련 법령의 공공입찰 참여 제한 기준을 '연간 사망자가 다수 발생할 때' 등으로 바꿀 방침입니다.

'동시'에 발생했는지 여부와 관계 없이 단일 사고에서 1명이 숨지더라도 수차례 반복되면 자격을 제한하겠다는 겁니다.

다만, 연간 사망자가 몇 명일때부터 이런 불이익을 줄 지는 고용노동부, 국토교통부 등 관련 부처와 추후 논의해 정할 예정입니다.

입찰참가가 제한된 회사가 법인을 쪼개거나 명의를 바꾸는 꼼수를 동원할 경우에도 입찰참가자격 제한을 유지할 계획입니다.

또, 사망 사고가 발생하지 않더라도 안전분야 인증, 안전 전문인력·기술 보유 상태를 추가해 안전사고 발생 위험성이 높은 사업은 제한 경쟁을 통해 자격 미달 업체의 입찰 참가를 제한합니다.

낙찰자를 선정하는 단계에서도 안전 평가를 강화합니다.

이를 위해 공공공사의 낙찰자 평가 시 중대재해 위반 항목을 감점 항목으로 신설합니다.

공공공사의 품질·안전 관리 성과를 평가하는 시공평가 항목을 기존 300억 원 이상의 종합심사제에서만 적용하던 것을 간이형 종합심사제(100억~300억 원) 사업에도 도입합니다.

100억 원 이상 공사에 대해서는 종전에는 가점만 되는 '가점 항목'으로 뒀는데, 앞으로는 감점도 할 수 있도록 '배점 항목'으로 전환할 계획입니다.

정부는 이번 조달정책심의위원회 개최 이후 곧바로 제도 개선에 착수해 계약법령과 예규는 올해 11월까지 개정을 완료할 계획입니다.

법률 개정은 이번 정기국회 안에 통과하는 것을 목표로 추진할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 기획재정부 제공]
최인영
최인영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.