정치

혁신당 “조국 ‘n분의 1’ 발언, 과거보다 미래 중요하단 취지”

입력 2025.08.20 (11:00) 수정 2025.08.20 (11:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조국 전 조국혁신당 대표가 대통령 지지율 하락이 자신의 사면 때문만은 아니라는 취지로 발언해 여권에서도 논란이 된 가운데, 조국혁신당이 “중요한 것은 미래라는 취지”라고 설명했습니다.

혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(20일) 국회에서 기자들과 만나 “조 전 대표의 발언은 그동안에 있었던 과거의 일보다, 앞으로 정치인으로서 어떤 행동과 모습을 보이냐에 따라 (자신에 대한 평가가) 달라질 것이라는 취지”라고 밝혔습니다.

조 전 대표는 18일 국립현충원을 방문한 이후 “대통령 지지율 하락에는 저의 사면도 영향이 있었겠지만, 그 영향은 ‘n분의 1’ 정도라고 본다”며 “그 후 여러 사건도 있었다”고 말했습니다.

또한 “일부 언론이나 국민의힘 쪽 정치인들은 조국 사면 때문에 (이 대통령) 지지율이 떨어졌다고 보는데, 제가 원자료를 봐도 그건 아닌 듯하다”며 “제가 (지지율 하락에) 일정한 기여를 했다면, 그 점은 충분히 받아들이고 앞으로의 활동으로 입증하겠다”고 했습니다.

혁신당은 내일(21일) 당 최고위원회의에서 조 전 대표 복당을 확정할 전망입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 혁신당 “조국 ‘n분의 1’ 발언, 과거보다 미래 중요하단 취지”
    • 입력 2025-08-20 11:00:33
    • 수정2025-08-20 11:03:20
    정치
조국 전 조국혁신당 대표가 대통령 지지율 하락이 자신의 사면 때문만은 아니라는 취지로 발언해 여권에서도 논란이 된 가운데, 조국혁신당이 “중요한 것은 미래라는 취지”라고 설명했습니다.

혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(20일) 국회에서 기자들과 만나 “조 전 대표의 발언은 그동안에 있었던 과거의 일보다, 앞으로 정치인으로서 어떤 행동과 모습을 보이냐에 따라 (자신에 대한 평가가) 달라질 것이라는 취지”라고 밝혔습니다.

조 전 대표는 18일 국립현충원을 방문한 이후 “대통령 지지율 하락에는 저의 사면도 영향이 있었겠지만, 그 영향은 ‘n분의 1’ 정도라고 본다”며 “그 후 여러 사건도 있었다”고 말했습니다.

또한 “일부 언론이나 국민의힘 쪽 정치인들은 조국 사면 때문에 (이 대통령) 지지율이 떨어졌다고 보는데, 제가 원자료를 봐도 그건 아닌 듯하다”며 “제가 (지지율 하락에) 일정한 기여를 했다면, 그 점은 충분히 받아들이고 앞으로의 활동으로 입증하겠다”고 했습니다.

혁신당은 내일(21일) 당 최고위원회의에서 조 전 대표 복당을 확정할 전망입니다.
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.