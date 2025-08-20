충북 주택사업 경기전망 큰 폭 하락
입력 2025.08.20 (11:03) 수정 2025.08.20 (16:00)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
주택산업연구원이 주택 사업자를 대상으로 설문 조사한 결과, 이달 충북의 주택 사업 경기전망지수는 90으로 집계됐습니다.
이는 지난달 116.6보다 26.6p 하락해 긍정적인 전망보다 부정적인 전망이 많아졌습니다.
이는 지난달 116.6보다 26.6p 하락해 긍정적인 전망보다 부정적인 전망이 많아졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북 주택사업 경기전망 큰 폭 하락
-
- 입력 2025-08-20 11:03:07
- 수정2025-08-20 16:00:31
주택산업연구원이 주택 사업자를 대상으로 설문 조사한 결과, 이달 충북의 주택 사업 경기전망지수는 90으로 집계됐습니다.
이는 지난달 116.6보다 26.6p 하락해 긍정적인 전망보다 부정적인 전망이 많아졌습니다.
이는 지난달 116.6보다 26.6p 하락해 긍정적인 전망보다 부정적인 전망이 많아졌습니다.
-
-
구병회 기자 kbh999@kbs.co.kr구병회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.