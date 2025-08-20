주한 중국대사, 노태우 전 대통령 묘역 참배…“한중수교 초심 지키자”
입력 2025.08.20 (11:03) 수정 2025.08.20 (11:05)
다이빙 주한중국대사가 한중 수교 33주년 기념일인 8월 24일을 앞두고 “중국은 한국과 함께 수교 당시 초심을 지키기를 원한다”고 말했습니다.
20일 주한중국대사관 소셜미디어 계정에 따르면 다이 대사는 전날 경기도 파주시 통일동산에 있는 고 노태우 전 대통령 묘역을 참배하면서 이같이 밝혔습니다.
다이 대사는 “중국은 한국과 함께 선린우호의 방향을 확고히 하고 상호이익·상생 목표를 견지하며, 양국 관계가 끊임없이 더 높은 수준으로 향하도록 추진하기를 원한다”고 말했습니다.
한국과 중국은 노 전 대통령 재임 당시인 1992년 8월 수교했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 주한중국대사관 위챗 캡처]
