주한 중국대사, 노태우 전 대통령 묘역 참배…“한중수교 초심 지키자”

다이빙 주한중국대사가 한중 수교 33주년 기념일인 8월 24일을 앞두고 “중국은 한국과 함께 수교 당시 초심을 지키기를 원한다”고 말했습니다.



20일 주한중국대사관 소셜미디어 계정에 따르면 다이 대사는 전날 경기도 파주시 통일동산에 있는 고 노태우 전 대통령 묘역을 참배하면서 이같이 밝혔습니다.



다이 대사는 “중국은 한국과 함께 선린우호의 방향을 확고히 하고 상호이익·상생 목표를 견지하며, 양국 관계가 끊임없이 더 높은 수준으로 향하도록 추진하기를 원한다”고 말했습니다.



한국과 중국은 노 전 대통령 재임 당시인 1992년 8월 수교했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 주한중국대사관 위챗 캡처]



