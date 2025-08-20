정치

북한 인권단체 “대통령 직속 납북자 송환 전담 부서 설치하라”

입력 2025.08.20 (11:04) 수정 2025.08.20 (11:05)

북한인권단체들은 대통령 직속이나 국무총리 산하에 ‘국군포로·납북·강제억류 국민 송환 전담 대책 부서’를 설치하고 관련 해결책을 모색하는 ‘남북인권대화’를 정례화하라고 정부에 촉구했습니다.

북한정의연대와 북한억류국민피해자가족, 국군포로가족회, 겨레얼통일연대, 북한인권증진센터, 북한인권시민연합, 전환기정의워킹그룹 등은 오늘(20일) 서울 중구 한국프레스센터에서 기자회견을 열고 “대한민국 정부가 국제법과 헌법에 근거하여 이행해야 할 정책적·법적 책무를 상기시키는 요구”라며 이같이 밝혔습니다.

이들은 성명서에서 “대한민국 정부는 ‘강제실종 협약’ 당사국으로서 협약상 의무를 이행하라”며 국군포로·납북 피해자·강제송환 탈북민·북한 억류 국민 등 피해 가족들의 심리적·사회적 고통을 치유하기 위한 지원책을 마련할 것을 요구했습니다.

이어 “진실 규명과 피해보상을 위한 특별법 제정에 즉각 착수하라”고 말했습니다.

이들은 “북한 인권 문제를 대북정책의 주변적 의제가 아니라 핵심 의제로 삼고, 피해자 가족들의 고통에 응답하는 실질적 조처를 할 것”을 촉구했습니다.

회견에선 2014년 북한에 억류된 최춘길 선교사의 아들 진영 씨와 국군포로의 딸로 북한에서 태어나 40년 넘게 살다가 탈북한 국군포로가족회 손명화 대표가 북측으로부터 받은 인권 피해 상황을 증언했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
장혁진
장혁진 기자

