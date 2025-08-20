테슬라, 일본에서 AI 활용 첫 자율주행 시작

미국 전기차 업체 테슬라가 일본 일반도로에서 인공지능(AI)을 활용한 자율주행을 올여름 시작했다고 니혼게이자이신문이 20일 보도했습니다.



테슬라가 개시한 자율주행은 운전자가 운전대에 손을 얹은 상태에서 주행을 감시하는 것으로, 운전과 관련된 판단은 모두 AI가 합니다.



AI는 차량에 탑재된 카메라로 주변 상황을 인식하고 가속과 감속, 조향장치를 조작합니다.



AI가 인지와 판단을 담당하는 이런 방식은 테슬라가 미국과 중국에서 판매하는 차에 이미 장착돼 있으나, 일본 일반도로에서 AI를 활용한 자율주행이 이뤄진 것은 처음인 것으로 보인다고 니혼게이자이는 전했습니다.



테슬라는 일본 당국이 허가하면 기존에 판매한 차량을 대상으로도 소프트웨어 업데이트를 통해 자율주행 기능을 제공할 계획입니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



