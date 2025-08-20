국제

테슬라, 일본에서 AI 활용 첫 자율주행 시작

입력 2025.08.20 (11:09) 수정 2025.08.20 (11:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 전기차 업체 테슬라가 일본 일반도로에서 인공지능(AI)을 활용한 자율주행을 올여름 시작했다고 니혼게이자이신문이 20일 보도했습니다.

테슬라가 개시한 자율주행은 운전자가 운전대에 손을 얹은 상태에서 주행을 감시하는 것으로, 운전과 관련된 판단은 모두 AI가 합니다.

AI는 차량에 탑재된 카메라로 주변 상황을 인식하고 가속과 감속, 조향장치를 조작합니다.

AI가 인지와 판단을 담당하는 이런 방식은 테슬라가 미국과 중국에서 판매하는 차에 이미 장착돼 있으나, 일본 일반도로에서 AI를 활용한 자율주행이 이뤄진 것은 처음인 것으로 보인다고 니혼게이자이는 전했습니다.

테슬라는 일본 당국이 허가하면 기존에 판매한 차량을 대상으로도 소프트웨어 업데이트를 통해 자율주행 기능을 제공할 계획입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 테슬라, 일본에서 AI 활용 첫 자율주행 시작
    • 입력 2025-08-20 11:09:16
    • 수정2025-08-20 11:10:50
    국제
미국 전기차 업체 테슬라가 일본 일반도로에서 인공지능(AI)을 활용한 자율주행을 올여름 시작했다고 니혼게이자이신문이 20일 보도했습니다.

테슬라가 개시한 자율주행은 운전자가 운전대에 손을 얹은 상태에서 주행을 감시하는 것으로, 운전과 관련된 판단은 모두 AI가 합니다.

AI는 차량에 탑재된 카메라로 주변 상황을 인식하고 가속과 감속, 조향장치를 조작합니다.

AI가 인지와 판단을 담당하는 이런 방식은 테슬라가 미국과 중국에서 판매하는 차에 이미 장착돼 있으나, 일본 일반도로에서 AI를 활용한 자율주행이 이뤄진 것은 처음인 것으로 보인다고 니혼게이자이는 전했습니다.

테슬라는 일본 당국이 허가하면 기존에 판매한 차량을 대상으로도 소프트웨어 업데이트를 통해 자율주행 기능을 제공할 계획입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.