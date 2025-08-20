제25회 동두천 락 페스티벌, 다음 달 12일 개막

경기 동두천에서 다음 달 12일부터 14일까지 사흘간 동두천 신천교 하부 특설무대에서 '제25회 동두천 락 페스티벌'을 개최한다고 밝혔습니다.



예선전은 오는 30일과 31일 동두천시민회관 공연장에서 열리며, 전국에서 모인 120여 팀 가운데 본선에 진출한 30여 팀이 행사 첫날 무대에 오를 예정입니다.



행사 둘째 날인 13일에는 FTISLAND, 로맨틱펀치, 미8군 락밴드 등이 공연을 펼치고, 마지막 날인 14일에는 노브레인, 몽니, 소찬휘 등이 출연할 계획입니다.



박형덕 동두천시장은 "올해 하반기 개최되는 다양한 축제도 시민과 관광객이 머무르며 즐길 수 있는 품격 있는 콘텐츠로 풍성하게 구성할 것”이라고 말했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!