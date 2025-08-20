930뉴스(대전)

군대 휴가 중 성폭행 시도한 20대 징역 30년 구형

입력 2025.08.20 (11:11) 수정 2025.08.20 (15:30)

군대에서 휴가를 나와 모르는 여성에게 흉기를 휘두르고 성폭행을 시도한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 A 씨에게 검찰이 중형을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.

검찰은 어제 대전지법 형사11부 심리로 열린 A 씨에 대한 결심공판에서 "죄질이 나쁜 범행을 저질렀고 A 씨의 정신 감정 결과 심신 미약이라는 증거가 없다"며 징역 30년을 구형했습니다.

A 씨는 지난 1월 대전시 중구의 한 상가 여자 화장실에 들어가 처음 보는 여성 흉기로 찌르고 성폭행을 시도한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

김예은
김예은 기자

