정치

대통령실, 북 김여정의 ‘평화 선제 조치’ 평가절하에 “유감…남북 모두 위한 것”

입력 2025.08.20 (11:13) 수정 2025.08.20 (11:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대통령실은 북한 김여정 노동당 부부장이 “한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다”고 하는 등 새 정부의 긴장 완화 조치를 평가절하한 것과 관련해 유감을 표했습니다.

대통령실은 오늘(20일) 김 부부장의 발언과 관련해 “북 당국자가 우리의 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현하는 것은 유감”이라고 밝혔습니다.

그러면서 “이재명 정부의 한반도 평화를 위한 선제적 조치들은 일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니라 남과 북 모두의 안정과 번영을 위한 것”이라며 “정부는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 반드시 열어나갈 것”이라고 말했습니다.

앞서 조선중앙통신은 오늘, 김 부부장이 어제 외무성 주요 국장들과의 협의회에서 “악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”, “이재명은 이러한 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다” 등의 발언을 했다고 전했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대통령실, 북 김여정의 ‘평화 선제 조치’ 평가절하에 “유감…남북 모두 위한 것”
    • 입력 2025-08-20 11:13:29
    • 수정2025-08-20 11:15:29
    정치
대통령실은 북한 김여정 노동당 부부장이 “한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다”고 하는 등 새 정부의 긴장 완화 조치를 평가절하한 것과 관련해 유감을 표했습니다.

대통령실은 오늘(20일) 김 부부장의 발언과 관련해 “북 당국자가 우리의 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현하는 것은 유감”이라고 밝혔습니다.

그러면서 “이재명 정부의 한반도 평화를 위한 선제적 조치들은 일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니라 남과 북 모두의 안정과 번영을 위한 것”이라며 “정부는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 반드시 열어나갈 것”이라고 말했습니다.

앞서 조선중앙통신은 오늘, 김 부부장이 어제 외무성 주요 국장들과의 협의회에서 “악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다”, “이재명은 이러한 역사의 흐름을 바꾸어놓을 위인이 아니다” 등의 발언을 했다고 전했습니다.
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”

내란특검 “한덕수 전 총리 모레 오전 추가 소환”
특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.