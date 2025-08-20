정치

우원식 의장 “노란봉투법은 ‘홍길동법’…부족하면 정부가 보완할 것”

입력 2025.08.20 (11:13) 수정 2025.08.20 (11:16)

우원식 국회의장이 ‘노란봉투법’으로 불리는 노동조합법 2·3조 개정안에 대해 “아버지를 아버지라고 부르는 ‘홍길동 법’”이라며 “부족한 점이 있다면 정부가 보완해 나갈 것”이라고 말했습니다.

우 의장은 오늘(20일) 유튜브 방송 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연해 “간접 고용 노동자들은 원청과 근로 조건을 협상할 수 없게 돼 있기 때문에, 어떻게든 뜻을 전하기 위해서 아주 과한 파업 양상을 띨 수밖에 없다”며 이같이 밝혔습니다.

우 의장은 “법안을 만들 때 가장 중요한 건, 국민의 삶을 어떻게 잘 지켜낼 것인가”라며 “비정규직, 간접고용 노동자들의 삶을 잘 지켜내는 것도 굉장히 중요하고, 또 한편으로는 우리의 앞으로 산업 경쟁력을 잘 지켜나가야 하므로 기업의 목소리도 잘 들어야 한다”고 언급했습니다.

따라서 “정부가 좀 더 책임 있게 이 법안을 잘 집행해 나가는 과정에서 부족한 점이 있다면 보완도 해 나가지 않을까 생각한다”고 언급했습니다.

다만 “이 법은 오랫동안 숙의됐기에 부작용이 그렇게 크지 않도록 잘 관리될 수 있을 거라고 생각한다”며 “(야당이) 필리버스터를 할 텐데 끝까지 지켜볼 생각”이라고 밝혔습니다.

노란봉투법은 파업에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하고 ‘사용자’ 범위를 확대해 하청업체 근로자의 원청에 대한 교섭권을 강화하는 내용을 골자로 하고 있습니다.

우원식 국회의장이 ‘노란봉투법’으로 불리는 노동조합법 2·3조 개정안에 대해 “아버지를 아버지라고 부르는 ‘홍길동 법’”이라며 “부족한 점이 있다면 정부가 보완해 나갈 것”이라고 말했습니다.

우 의장은 오늘(20일) 유튜브 방송 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연해 “간접 고용 노동자들은 원청과 근로 조건을 협상할 수 없게 돼 있기 때문에, 어떻게든 뜻을 전하기 위해서 아주 과한 파업 양상을 띨 수밖에 없다”며 이같이 밝혔습니다.

우 의장은 “법안을 만들 때 가장 중요한 건, 국민의 삶을 어떻게 잘 지켜낼 것인가”라며 “비정규직, 간접고용 노동자들의 삶을 잘 지켜내는 것도 굉장히 중요하고, 또 한편으로는 우리의 앞으로 산업 경쟁력을 잘 지켜나가야 하므로 기업의 목소리도 잘 들어야 한다”고 언급했습니다.

따라서 “정부가 좀 더 책임 있게 이 법안을 잘 집행해 나가는 과정에서 부족한 점이 있다면 보완도 해 나가지 않을까 생각한다”고 언급했습니다.

다만 “이 법은 오랫동안 숙의됐기에 부작용이 그렇게 크지 않도록 잘 관리될 수 있을 거라고 생각한다”며 “(야당이) 필리버스터를 할 텐데 끝까지 지켜볼 생각”이라고 밝혔습니다.

노란봉투법은 파업에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하고 ‘사용자’ 범위를 확대해 하청업체 근로자의 원청에 대한 교섭권을 강화하는 내용을 골자로 하고 있습니다.

