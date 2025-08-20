영상K

‘100만 예약→실제 판매 5만’…“테슬라 사이버트럭 충격 부진” [지금뉴스]

입력 2025.08.20 (11:17)

테슬라의 픽업트럭 '사이버트럭'이 미국에서 출시 후 1년 반이 넘는 기간 동안 판매 부진의 늪에서 벗어나지 못하고 있습니다.

미 경제매체 CNBC는 현지시각 19일 시장조사업체 콕스 오토모티브의 집계치를 인용해 2023년 11월 말 사이버트럭의 첫 인도 이후 현재까지 미국 내 판매량이 5만2천여 대에 그쳤다고 전했습니다.

테슬라가 이 모델을 본격적으로 출시하기 전에 예약 주문만 100만여건이라고 밝혔던 것에 비하면 매우 적은 판매량입니다.

콕스 오토모티브 편집장은 "디자인은 확실히 눈에 띄지만, 이런 디자인이 가져온 문제는 트럭이 갖춰야 할 기능성이 충분하지 않다는 점"이라고 지적했습니다.

사이버트럭의 화물칸 측면의 높이는 일반적인 픽업트럭처럼 반듯하지 않고 사선 형태로 점점 낮아지는 구조입니다.

이 때문에 대형 화물을 안전하게 적재하기가 어렵다는 지적이 나온다고 CNBC는 짚었습니다.

테슬라와 머스크가 처음에 자랑한 수준에 못 미치는 견인력과 배터리 주행 거리 등도 이 트럭 구매를 망설이게 하는 요인으로 꼽힙니다.

이 밖에도 사이버트럭의 여러 제조 결함이 노출되면서 회사 측은 1년여 만에 8차례의 자발적 리콜을 하기도 했습니다.

픽업트럭을 사는 사람들은 주로 업무용으로 차량을 쓰기 때문에, 기능성에 더 무게를 두고 검증된 제품을 선호하는 성향이 더 강하다고 업계 관계자들은 전했습니다.

(영상편집: 홍지윤)

