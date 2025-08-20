국제

이란에서 추방된 아프간 난민 버스 사고…71명 사망

입력 2025.08.20 (11:18)

이란에서 강제 추방된 아프가니스탄 난민들을 가득 태운 버스가 교통사고 후 화재를 일으켜 어린이를 포함해 71명이 숨졌습니다.

현지 시각 20일 로이터와 AFP 통신에 따르면 전날 밤 아프간 서부 헤라트주 외곽 구자라 구역 도로에서 버스가 오토바이와 트럭을 잇달아 들이받았습니다.

이 사고로 버스에서 화재가 발생해 어린이 17명을 포함해 71명이 숨졌습니다.

헤라트주 당국자는 "(사고 당시) 버스는 이란 국경 검문소인 이슬람 칼라에서 아프간 이주자들을 태우고 수도 카불로 가던 중이었다"고 설명했습니다.

헤라트주 경찰은 버스가 오토바이와 먼저 충돌한 뒤 연료 운반 트럭과 또 부딪치면서 화재가 발생했다며 버스 운전기사의 과속과 부주의로 사고가 났다고 밝혔습니다.

이란과 파키스탄은 안보 문제 등을 이유로 아프간 난민을 포함한 불법 체류 외국인들을 대거 추방하고 있습니다.

유엔 국제이주기구(IOM)에 따르면 올해 들어 이란과 파키스탄에서 쫓겨나 아프간으로 돌아간 난민은 최소 150만 명에 달합니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

박석호
박석호 기자

