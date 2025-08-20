부천시, “소규모 음식점 30곳, 위생 개선 청소비 지원”

경기 부천시가 쾌적한 외식문화를 조성하기 위해 ‘2025 음식점 위생환경개선 청소비 지원사업’을 추진한다고 밝혔습니다.



부천시는 업소 30곳을 선정해 조리장, 환풍기 등 오염된 주방 시설과 객실 바닥과 벽 등 내부 위생 청소에 필요한 비용을 최대 50만 원까지 지원할 예정이라고 설명했습니다.



지원 대상은 부천시에서 1년 이상 영업 중인 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 가운데 영업장 면적이 100㎡ 이하인 소규모 업소입니다.



1차 서류심사로 신청 자격을 확인한 뒤, 2차 심사 기준에 따라 우선순위를 정하고 필요할 경우 현장 조사를 거쳐 최종 선정될 예정입니다.



신청 기간은 오늘부터 다음 달 12일까지이며, 참여를 희망할 경우 신청서와 견적서 등 구비서류를 준비해 부천시청 7층 식품위생과로 방문하거나, 우편 등으로 신청할 수 있습니다.



부천시 관계자는 “이번 청소비 지원을 통해 소규모 업소의 취약한 위생 공간을 집중적으로 개선할 수 있기를 바란다”고 말했습니다.



