영상K

[현장영상] ‘이 대통령 측근’ 김용, 보석 석방…“진실 밝혀질 것”

입력 2025.08.20 (11:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 오늘(20일) 오전 경기도 화성시 마도면 화성직업훈련교도소에서 보석으로 출소했습니다.

김 전 부원장은 출소 후 이어진 기자회견에서 "하나하나 진실이 밝혀질 것"이라며 "대법원에서 당연히 무죄가 확정될 것으로 생각한다"고 입장을 밝혔습니다.

대법원은 지난 19일(어제) 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받고 법정 구속된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했습니다.

1심과 2심 재판 단계에 이어 세 번째 보석 허가입니다.

김 전 부원장은 2021년 4∼8월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사와 공모해 민간업자 남욱 씨로부터 4차례에 걸쳐 민주당 대선 경선 자금 명목으로 8억 4천700만 원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있습니다.

2013년 2월∼2014년 4월 성남시의회 도시건설위원회 상임위원으로 활동하며 유 씨로부터 4차례에 걸쳐 뇌물 1억 9천만 원을 받은 혐의도 있습니다.

김 전 부원장은 1심과 2심에서 내리 징역 5년의 실형을 선고받았습니다.

다만 1심 재판 중이던 2023년 5월과 2심 재판 중이던 지난 2월 두 차례 보석으로 풀려났습니다.

대법원은 김 전 부원장의 상고심을 심리하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [현장영상] ‘이 대통령 측근’ 김용, 보석 석방…“진실 밝혀질 것”
    • 입력 2025-08-20 11:24:27
    영상K
이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 오늘(20일) 오전 경기도 화성시 마도면 화성직업훈련교도소에서 보석으로 출소했습니다.

김 전 부원장은 출소 후 이어진 기자회견에서 "하나하나 진실이 밝혀질 것"이라며 "대법원에서 당연히 무죄가 확정될 것으로 생각한다"고 입장을 밝혔습니다.

대법원은 지난 19일(어제) 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받고 법정 구속된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했습니다.

1심과 2심 재판 단계에 이어 세 번째 보석 허가입니다.

김 전 부원장은 2021년 4∼8월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사와 공모해 민간업자 남욱 씨로부터 4차례에 걸쳐 민주당 대선 경선 자금 명목으로 8억 4천700만 원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있습니다.

2013년 2월∼2014년 4월 성남시의회 도시건설위원회 상임위원으로 활동하며 유 씨로부터 4차례에 걸쳐 뇌물 1억 9천만 원을 받은 혐의도 있습니다.

김 전 부원장은 1심과 2심에서 내리 징역 5년의 실형을 선고받았습니다.

다만 1심 재판 중이던 2023년 5월과 2심 재판 중이던 지난 2월 두 차례 보석으로 풀려났습니다.

대법원은 김 전 부원장의 상고심을 심리하고 있습니다.
서다은
서다은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…<br>김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 모레 재소환 통보…김건희 구속 연장
김여정 “이재명, 역사 바꿀 위인 아냐…한국, 외교상대 못돼”

김여정 “이재명, 역사 바꿀 위인 아냐…한국, 외교상대 못돼”
당정 “사회 전 분야 AI 대전환”<br>…국힘, 전당대회 본경선 투표 시작

당정 “사회 전 분야 AI 대전환”…국힘, 전당대회 본경선 투표 시작
‘7명 사상’ 청도 열차사고…<br>경찰·노동당국 원인 조사

‘7명 사상’ 청도 열차사고…경찰·노동당국 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.