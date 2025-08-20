“독립운동기념관 환영, 박정희 동상 철거해야”

동영상 고정 취소

대구 독립운동기념관 건립이 정부 국정 과제 계획안에 반영된 것과 관련해 시민단체가 환영의 뜻을 밝혔습니다.



박정희 우상화 사업 반대 범시민운동본부는 지역 독립운동가들의 정신을 기리고 역사 의식을 확립하는 계기가 될 것이라고 반겼습니다.



또 독립운동기념관과 일제 잔재인 박정희 동상은 양립할 수 없다며, 동대구역 등에 설치된 동상을 조속히 철거해야 한다고 주장했습니다.



