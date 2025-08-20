경남 결혼이민자 ‘법정 통·번역인 교육’ 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도 가족센터가 오는 22일까지 결혼이민자를 대상으로 '법정 통·번역인 양성 교육' 참여자 30명을 모집합니다.



이번 교육은 오는 11월 대법원이 주관하는 '법정 통·번역인 시험' 대비 과정으로, 베트남과 중국, 러시아 등 3개 언어권별로 36시간 법률 지식과 사건 통·번역 교육 등을 진행합니다.



