경찰·노동부, ‘끼임 사고’ 포스코이앤씨 압수수색

경남경찰청 형사기동대와 고용노동부 창원지청이 어제(19일) 포스코이앤씨 인천 송도 본사와 의령군 고속도로 공사 현장을 압수수색했습니다.



경찰과 노동부는 지난달 28일 함양울산고속도로 의령나들목 공사 현장에서 발생한 60대 노동자 천공기 끼임 사고의 원인 규명을 위해 압수수색을 진행했다고 밝혔습니다.



한편, 경찰은 업무상과실치사 혐의로 현장 소장 등 2명을 입건했고, 노동부는 정희민 포스코이앤씨 전 사장과 현장소장을 입건했습니다.



